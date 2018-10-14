Экс-министр Саратовской области получала от бюджета материальную помощь

Саратов, , 07:23 — REGNUM Бывший министр труда, занятости и миграции Саратовской области Наталья Соколова четыре года подряд получала от государства материальную помощь, имея зарплату более 100 тыс. рублей в месяц. Об этом сегодня, 14 октября, сообщает портал «Медиаликс 64».

Выяснилось, что Соколова получала из бюджета материальную помощь да ещё в двукратном размере. Такую возможность ей предоставил закон Саратовской области №44.

Этот закон предусматривает материальную помощь чиновнику в ранге министра в размере 100 тыс. рублей в год. Соответственно Соколова получала 200 тыс. рублей в год этой самой материальной помощи. Эти выплаты она получала каждый год с 2013 года по 2017-й. И это при том, что в 2017 году она заработала 2 млн 296 тыс. рублей. также у Соковловой в собственности есть жилой дом с большим приусадебным участком и собственная квартира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг Соколовой разгорелся после того, как при обсуждении повышения прожиточного минимума для неработающих пенсионеров она заявила, что такой пенсионер вполне может прожить на 3500 рублей в месяц. Возмущенные оппозиционные депутаты предложили Соколовой самой попробовать прожить месяц на эту сумму, на что она ответила, что это не позволит ей сделать статус министра.