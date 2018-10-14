Воскресенье, 14 Октября 2018 года
05:56:46 МСК

На встречу экологического комитета в Лондоне пришла белка

Общество

Зверек несколько раз вбегал и выбегал из комнаты заседаний

Лондон, 14 октября 2018, 05:34 — REGNUM  Белка присутствовала на встрече экологического комитета парламента Лондона. Запись из зала заседаний опубликована в Twitter сотрудника городской администрации Джилса Бродбена.

Зверек несколько раз вбегал и выбегал из комнаты заседаний, уточняет UPI. Очевидцы сочли появление белки вполне уместным: встреча была посвящена в том числе и воздействию аэропорта Хитроу на окружающую среду.

Советник Партии зеленых Каролин Рассел заявил, что белка, судя по всему, хочет убедиться: голос дикой природы также представлен на встрече.

https://twitter.com/MediaGulch/status/1050357997413777408

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании также озаботились сокращением пищевых отходов. Принят государственный план, согласно которому к 2026 году все крупные представители продовольственного рынка должны ввести сокращение пищевых отходов.

Читайте также: В Британии стартовала кампания по снижению объемов пищевых отходов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить