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Бутылка французского вина продана за $558 тыс. на торгах

Общество

А бутылка виски — за $843,2 тыс

Нью-Йорк, США, 14 октября 2018, 04:56 — REGNUM  Рекорд стоимости за одну бутылку вина любого размера побит на аукционе Sotheby's в США. Бутылка французского вина Romanée Conti 1945 года ушла с молотка за $558 тыс., сообщают организаторы торгов в Twitter.

Аукцион состоялся в Нью-Йорке утром 13 октября. Всего было продано две бутылки вина из погреба Robert Drouhin, вторая стоила дешевле — $496 тыс.

Через несколько минут на торгах был продан виски Macallan 1926 года. Покупатель отдал за бутылку $843,2 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самую дорогую бутылку виски продали на аукционе в Шотландии — новому владельцу она обошлась в 848 тысяч фунтов стерлингов (почти $1,1 млн). В 1926 году было выпущено всего 12 бутылок такого напитка.

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