Команда Telegram отчиталась об устранении сбоя

Вашингтон, , 02:38 — REGNUM Сбой в работе мессенджера Telegram, наблюдавшийся в европейских странах, устранён. Сообщение об этом опубликовано в микроблоге мессенджера в Twitter.

Отмечается, что команде мессенджера удалось выявить ошибку и исправить её. Разработчики заверили, что на восстановление работы кластерного сервера потребуется не более часа.

В работе Telegram был зафиксирован сбой 13 октября в 21:14 мск, следует из данных сервиса Downdetector. Пользователи сообщали о невозможности подключиться к серверу, проблемах с авторизацией, а также с отправкой и получением сообщений. Больше всего жалоб поступило от пользователей в Италии, Великобритании, Испании, Германии и Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, согласно решению Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года, доступ к Telegram ограничен. Причиной стал отказ администрации мессенджера предоставить ФСБ РФ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Однако механизмы обхода блокировок позволяют пользователям подключаться к мессенджеру. В Роскомнадзоре, в свою очередь, продолжают работать над эффективностью блокировки.

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