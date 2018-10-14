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Кокорин и Мамаев рассказали о пребывании в СИЗО

Общество

Первым делом Кокорин попросился в спортзал

Москва, 14 октября 2018, 02:21 — REGNUM  Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные по делу о хулиганстве, рассказали о своем пребывании в СИЗО. Спортсмены в целом чувствуют себя нормально, сообщает телеканал «Дождь».

Мамаев признался, что сожалеет о своих поступках. Состояние нормальное, жизнь продолжается, отметил футболист. Он оставил без комментариев готовность Рамзана Кадырова пригласить оскандалившихся футболистов в футбольный клуб «Ахмат».

"Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться», — сказал Мамаев.

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Александр Кокорин поблагодарил главу Чечни за поддержку и также отметил, что сожалеет о произошедшем. Первым делом футболист написал заявление на посещение спортзала.

«Надеюсь, что в ситуации разберутся, не унываю», — сказал Кокорин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября Кокорин и Мамаев участвовали в двух потасовках в центре Москвы. 11 октября суд арестовал их на два месяца.

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