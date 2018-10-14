В Архангельске открылась самая северная синагога России

Архангельск, , 00:14 — REGNUM В Архангельске, спустя восемь лет после закладки первого камня, открылась самая северная синагога России, которая получила название «Звезда Севера». В церемонии открытия принял участие главный раввин России Берл Лазар, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В Архангельске, к сожалению, не так много евреев, но центр стал большим не только по размеру, но и по духу. Здесь, я уверен, будет проводиться много разных мероприятий, чтобы открыть глаза всему населению и самим евреям на традиции, культуру и ценности нашего народа», — сказал Берл Лазар.

На иврите синагога — бейт кнесет, что в переводе означает дом собрания. Она не является храмом, но служит центром культурной и религиозной жизни общины. В «Звезде Севера» планируют проводить концерты, спектакли и праздники не только для евреев, но и для всех горожан. В культурном центре откроется ресторан еврейской кухни, небольшая гостиница и учебные классы.

«Мы считаем, что это подарок для Архангельска. Наш центр открыт для всех и станет дополнительной культурной площадкой. Взрослые и дети смогут учиться здесь, потому что только Тора может научить правильному поведению», — рассказал глава еврейской общины Архангельска Анатолий Обермейстер.

Проект здания был вдохновлен московской синагогой в Марьиной Роще, северные мастера даже повторили витражи, украшающие столичный дом собрания. А вот специальный шкаф для хранения свитков Торы — арон кадеш, выполнил из ливанского кедра израильский мастер. В церемонии внесения Торы принял участие Леонид Плитман — глава попечительского совета еврейской общины Калининграда, где скоро тоже откроется синагога.