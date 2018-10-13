Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

Москва, , 22:19 — REGNUM В Москве из-за проблем со здоровьем попал в больницу известный актер Армен Джигарханян. Об этом рассказал РИА Новости его друг Артур Согомонян.

«Чего-то сильно критического не происходит, — сказал Согомонян. — Есть проблемы, которые требуют стационарного решения».

По его словам, Джигарханяну придется пробыть в больнице в «течение пары недель».

Причины госпитализации артиста пока неизвестны.

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