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Армен Джигарханян госпитализирован в Москве

Общество

Причины госпитализации артиста пока неизвестны

Армен Джигарханян госпитализирован в Москве
AKuptsova
Скорая помощь

Москва, 13 октября 2018, 22:19 — REGNUM  В Москве из-за проблем со здоровьем попал в больницу известный актер Армен Джигарханян. Об этом рассказал РИА Новости его друг Артур Согомонян.

«Чего-то сильно критического не происходит, — сказал Согомонян. — Есть проблемы, которые требуют стационарного решения».

По его словам, Джигарханяну придется пробыть в больнице в «течение пары недель».

Причины госпитализации артиста пока неизвестны.

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