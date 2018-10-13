Адвокат: Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности

Москва, , 20:19 — REGNUM Капитана футбольного клуба «Спартак» (Москва) Дениса Глушакова, которого подозревают в сокрытии денежных средств, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом РБК рассказал адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Дарьи Глушаковой.

По его словам, «мы обратимся в правоохранительные органы для вынесения процессуального решения», если будет доказано, что футболист после решения суда об аресте финансовых счетов вывел часть совместно нажитых с женой средств.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 13 октября Никулинский суд Москвы в рамках бракоразводного процесса арестовал все имущество и счета игрока ФК «Спартак» (Москва) Дениса Глушакова и его супруги Дарьи.

Читайте также: Имущество и счета капитана московского «Спартака» Глушакова арестованы