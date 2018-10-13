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Адвокат: Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности

Общество

13 октября Никулинский суд Москвы в рамках бракоразводного процесса арестовал все имущество и счета игрока ФК «Спартак» (Москва) Дениса Глушакова и его супруги Дарьи

Адвокат: Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности
Дмитрий Голубович
Денис Глушаков

Москва, 13 октября 2018, 20:19 — REGNUM  Капитана футбольного клуба «Спартак» (Москва) Дениса Глушакова, которого подозревают в сокрытии денежных средств, могут привлечь к уголовной ответственности. Об этом РБК рассказал адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Дарьи Глушаковой.

По его словам, «мы обратимся в правоохранительные органы для вынесения процессуального решения», если будет доказано, что футболист после решения суда об аресте финансовых счетов вывел часть совместно нажитых с женой средств.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 13 октября Никулинский суд Москвы в рамках бракоразводного процесса арестовал все имущество и счета игрока ФК «Спартак» (Москва) Дениса Глушакова и его супруги Дарьи.

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