Свердловский губернатор о названии аэропорта: «Кольцово» — тёплое и родное

Екатеринбург, , 19:11 — REGNUM Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву нравится нынешнее название аэропорта «Кольцово». Об этом он заявил в своём Instagram.

«Какое-то оно тёплое, уютное и родное. И ещё сюда так хорошо возвращаться: как по воздушному кольцу — домой», — написал глава региона.

Напомним, к 5 декабря планируется придумать имена для 45 аэропортов России. В этом списке есть и «Кольцово». Конкурс на лучшие названия проводится в рамках проекта «Великие имена России». Предполагается, что аэропортам присвоят имена выдающихся личностей.

Отметим, уральцы вначале восприняли такие новости как шутку. Они требуют оставить аэропорт «Кольцово» в покое и воздержаться не только от переименования, но даже и от разговоров об этом. В соцсетях стартовала кампания в защиту аэропорта.

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