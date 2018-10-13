Суббота, 13 Октября 2018 года
19:41:37 МСК

Свердловский губернатор о названии аэропорта: «Кольцово» — тёплое и родное

Общество

Жители региона считают новости о грядущем переименовании неудачной шуткой

Екатеринбург, 13 октября 2018, 19:11 — REGNUM  Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву нравится нынешнее название аэропорта «Кольцово». Об этом он заявил в своём Instagram.

«Какое-то оно тёплое, уютное и родное. И ещё сюда так хорошо возвращаться: как по воздушному кольцу — домой», — написал глава региона.

Напомним, к 5 декабря планируется придумать имена для 45 аэропортов России. В этом списке есть и «Кольцово». Конкурс на лучшие названия проводится в рамках проекта «Великие имена России». Предполагается, что аэропортам присвоят имена выдающихся личностей.

Отметим, уральцы вначале восприняли такие новости как шутку. Они требуют оставить аэропорт «Кольцово» в покое и воздержаться не только от переименования, но даже и от разговоров об этом. В соцсетях стартовала кампания в защиту аэропорта.

Читайте ранее в этом сюжете: Уральцы просят не переименовывать аэропорт «Кольцово»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общественная палата РФ и региональные общественные палаты
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить