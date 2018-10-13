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Более ста тысяч человек вышли на митинг в Берлине

Общество

В Германии прошла демонстрация против ксенофобии и правого экстремизма

Берлин, 13 октября 2018, 18:45 — REGNUM  Тысячи людей вышли на улицы Берлина чтобы принять участие в массовой демонстрации против ксенофобии и правого экстремизма в Германии, сообщило 13 октября агентство Deutsche Welle.

По оценкам организаторов митинга, к середине дня к акции присоединились 150 тысяч человек.

Среди присоединившихся к митингу было множество неравнодушных граждан Германии и активисты общественных организаций. Среди них были организации по защите прав мигрантов, ЛГБТ, рабочих и бездомных.

Организаторы демонстрации отметили рост ксенофобии, отчуждённости и усиление мер, принятых против нелегальной миграции.

«Европа находится в тисках националистического антагонизма и отчуждения», — заявили организаторы акции.

Кроме того, организаторы заявили, что в европейских странах становится социально приемлемыми расизм и крайняя дискриминация.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас охарактеризовал эту демонстрацию как сигнал крайне правым популистам о том, что общество в Германии не позволит его разделить.

Напомним, что во многих странах Европы набирают популярность ультраправые партии. Так в Германии, по итогам выборов 2017 года, третьей по численности в Бундестаге стала правоконсервативная партия AfG. Сопредседатель AfG Александр Гауланд знаменит своими радикальными высказываниями, в частности, одобрением действий немецких солдат во время Первой и Второй мировых войн.

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Политическая жизнь Германии
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