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Верховный суд Пакистана: компании минеральной воды иссушили страну

Общество

Председатель суда потребовал немедленного закрытия предприятий отрасли

Исламабад, 13 октября 2018, 19:10 — REGNUM  В ходе рассмотрения в Верховном суде Пакистана дела о компаниях, занимающихся бутилированием и продажей минеральной воды, представители этих предприятий подверглись жесткой критике высшей судебной инстанции. По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, председатель Верховного Суда Сакиб Нисар отметил, что компании не платят и рупии за литр воды, которая является национальным достоянием. В то же время бутылка воды в стране стоит 52 рупии (26 рублей).

По мнению Сакиба Нисара, компании «иссушили страну» и должны быть закрыты. «Почему бы нам не отключить все ваши турбины и не заставить поставлять людям канализационную воду?» — спросил председатель Верховного Суда. Коллективный представитель компаний (среди них Pepsico) Атизаз Ашан ответил, что на добычу, обработку и бутилирование воды также уходят деньги, что отражается на цене.

Обсуждение ответственности компаний переросло в препирательство: председатель Верховного Суда настаивал, чтобы компании платили правительству по 1 рупии за каждый литр добытой воды, а коллективный представитель водных компаний заявил, что они готовы платить 0,5 рупий. Рассмотрение дела, грозящего закрытием всех водных компаний в Пакистане, будет продолжено.

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Зарубежная хроника
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