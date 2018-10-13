На портах Занзибара установлены детекторы для борьбы с наркоторговлей

Занзибар, Танзания, , 19:33 — REGNUM Революционное правительство Занзибара сообщило о том, что в портах островов Пемба и Унгуджа были установлены устройства слежения, которые помогут контролировать ввоз наркотиков в страну.

Об этом рассказал государственный министр, второй вице-президент Мухаммед Абоуд во время заседания палаты представителей комитета высшего руководства правительства.

Абоуд пояснил, что многие граждане используют местные порты для ввоза наркотиков, оружия и других нелегальных товаров. Вследствие этого в портах Малинди и Пемба были установлены специальные детекторы, для того чтобы сканировать грузы пассажиров.

По информации танзанийского новостного агентства Habari Leo, вице-президент также упомянул в своем выступлении о том, что несколько случаев попыток провоза наркотиков в страну из иностранных государств и даже из соседних областей произошли недавно. Поэтому правительством было решено обеспечить детекторами обнаружения нелегальных товаров главные порты Занзибара: Малинди и Пемба.