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На портах Занзибара установлены детекторы для борьбы с наркоторговлей

Общество

Правительство Занзибара объявило об установлении специальных устройств слежения в портах островов Пемба и Унгуджа, которые позволят обнаруживать такие нелегальные товары, как наркотики, оружие и т.д

На портах Занзибара установлены детекторы для борьбы с наркоторговлей
Ton Rulkens
Порт Пемба

Занзибар, Танзания, 13 октября 2018, 19:33 — REGNUM  Революционное правительство Занзибара сообщило о том, что в портах островов Пемба и Унгуджа были установлены устройства слежения, которые помогут контролировать ввоз наркотиков в страну.

Об этом рассказал государственный министр, второй вице-президент Мухаммед Абоуд во время заседания палаты представителей комитета высшего руководства правительства.

Абоуд пояснил, что многие граждане используют местные порты для ввоза наркотиков, оружия и других нелегальных товаров. Вследствие этого в портах Малинди и Пемба были установлены специальные детекторы, для того чтобы сканировать грузы пассажиров.

По информации танзанийского новостного агентства Habari Leo, вице-президент также упомянул в своем выступлении о том, что несколько случаев попыток провоза наркотиков в страну из иностранных государств и даже из соседних областей произошли недавно. Поэтому правительством было решено обеспечить детекторами обнаружения нелегальных товаров главные порты Занзибара: Малинди и Пемба.

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Зарубежная хроника
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