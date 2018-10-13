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Актёр Шварцнеггер впервые посетил Киев

Общество

В аэропорту столицы его встретил мэр Кличко

Актёр Шварцнеггер впервые посетил Киев
Цитата из х/ф «Терминатор 3: Восстание машин». Реж. Джонатан Мостоу. 2003. США, Германия, Великобритания, Япония
Арнольд Шварцнеггер

Киев, 13 октября 2018, 17:51 — REGNUM  Известный американский актёр и политик Арнольд Шварцнеггер прилетел в Киев на бизнес-форум Olerom Forum Onе, сообщило 13 октября издание Strana.ua.

Журналисты отметили, что в аэропорту гостя встречал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, 11 октября Шварцнеггер извинился перед всеми женщинами, с которыми он развязно вёл себя в прошлом.

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