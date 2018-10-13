Актёр Шварцнеггер впервые посетил Киев

Киев, , 17:51 — REGNUM Известный американский актёр и политик Арнольд Шварцнеггер прилетел в Киев на бизнес-форум Olerom Forum Onе, сообщило 13 октября издание Strana.ua.

Журналисты отметили, что в аэропорту гостя встречал мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, 11 октября Шварцнеггер извинился перед всеми женщинами, с которыми он развязно вёл себя в прошлом.

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