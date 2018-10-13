Ставрополь встретил огонь Всемирной зимней универсиады

Ставрополь, , 17:32 — REGNUM Огонь XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года пронесли по улицам Ставрополя 13 октября, сообщили ИА REGNUM в дирекции универсиады.

Огонь Студенческих игр в город привезли накануне. Церемония встречи огня состоялась 12 октября на территории Ставропольского государственного аграрного университета. А 13 октября в 10:00 от здания вуза стартовала эстафета огня. Маршрут общей протяженностью 4 тыс. 831 метр проходил по центру города, мимо Дворца культуры и спорта, Андреевского собора, Ставропольского академического театра драмы, Ставропольского государственного краеведческого музея.

Огонь по улицам города пронесли 25 факелоносцев, в том числе — олимпийский чемпион по гандболу, депутат думы Ставропольского края Игорь Лавров, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин, призер Олимпийских игр по легкой атлетике Людмила Рогачева, призер Олимпийских игр по прыжкам в воду Евгений Кузнецов, победитель Сурдлимпийских игр по легкой атлетике Кирилл Цыбизов, чемпионка мира по прыжкам на батуте Анна Коробейникова, чемпионка мира по пауэрлифтингу Нина Мухортова.

«Сегодня жители Ставрополя стали участниками масштабного грандиозного проекта — Эстафеты огня Зимней универсиады-2019. Пользуясь случаем, я хочу пожелать победы российским спортсменам, которые примут участие во Всемирной зимней универсиаде 2019 года, которая пройдет в нашей стране впервые в истории», — сказал глава города Ставрополя Андрей Джатдоев.

Завершился этап Эстафеты огня Студенческих игр в Ставрополе на площади Ленина, где состоялась церемония зажжения городской чаши огня. Из Ставрополя огонь отправится в Грозный, где 20 октября состоится следующий этап эстафеты.

Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где состоялась торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. Огонь уже побывал в Алма-Ате (Казахстан), Харбине (КНР), Москве, Калининграде, Симферополе и Ростове-на-Дону. Завершится путешествие огня Зимней универсиады-2019 1 марта 2019 года в Красноярске.

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