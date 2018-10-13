В Калуге энергетики провели со школьниками первый урок «электрограмоты»

Калуга, , 17:25 — REGNUM Специалисты филиала «Калугаэнерго» на базе кабинета ОБЖ Главного управления МЧС России по Калужской области провели с учащимися начальных классов в Калуге первый в учебном году урок «электрической грамоты».

Как сообщила 13 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня, мероприятие с детьми состоялось в рамках реализации информационной программы, направленной на предупреждение случаев электротравматизма сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства компании, а также поддержки Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.

Специальное занятие от энергетиков посетили 60 учеников третьих и четвертых классов калужской средней школы №6. После вступительной беседы ребята посмотрели учебный фильм «Когда электричество бывает опасным?». Затем с учащимися была проведена викторина на знание правил электробезопасности. Специалисты Калугаэнерго подробно разобрали потенциально опасные для детей ситуации и способы безопасного выхода из них.

Также, в тематическом блоке, посвященном энергосбережению, школьникам рассказали, для чего и как нужно экономить электроэнергию, подсказали простые и эффективные способы энергосбережения в быту.

Для закрепления материала учащимся и педагогам были вручены наглядные пособия по электробезопасности и сувениры с символикой фестиваля #ВместеЯрче. В конце урока состоялся флешмоб с фотографированием в поддержку фестиваля #ВместеЯрче.

«Благодаря конструктивному взаимодействию филиала «Калугаэнерго» с подразделениями Главного управления МЧС России по Калужской области повышается эффективность работы, направленной на предупреждение случаев детского электротравматизма, — сказала Наталья Копоня. — Поэтому сотрудничество структур в этой социально важной сфере будет продолжено. Уроки на тему «Электричество вокруг нас» включены в тематический план работы кабинета ОБЖ Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Центра управления в кризисных ситуациях калужских спасателей».