В РПЦ готовят жёсткий ответ на действия Константинополя на Украине

Минск, , 17:12 — REGNUM Синод РПЦ жестко и адекватно ответит на решения, принятые Константинопольским патриархатом касательно Украины, заявил пресс-секретарь главы РПЦ патриарха Кирилла священник Александр Волков, сообщило 13 октября издание Naviny.by.

«Оценку всего того, что было сделано Константинопольским патриархатом, даст Священный Синод, который соберется в Минске в понедельник. В любом случае, ответ будет адекватным и жестким. Синод выразит недвусмысленную позицию относительно тех решений, которые были приняты в Стамбуле», — рассказал Волков, общаясь с журналистами во время визита патриарха в Минск.

Пресс-секретарь патриарха Кирилла не уточнил, какие именно решения будут приняты и призвал немного подождать.

Волков также отметил, что решения Константинопольского патриархата по Украине приведут к росту авторитета патриарха Кирилла среди верующих.

«Большая часть украинского общества поддерживает каноническую Украинскую церковь, она имеет свои пути развития и целеполагание. Она является неотъемлемой частью украинского общества», — подчеркнул священник.

Напомним, на заседании синода Константинопольского патриархата, проходившего с 9 по 11 октября, было принято решение о снятии анафемы с главы украинских раскольников Филарета, а также об отмене действия синодального письма 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату.

15 октября в Минске пройдёт заседание синода РПЦ, на котором будут обсуждаться решения Константинополя.

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