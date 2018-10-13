«Объединительный собор состоится в Киеве» — спикер раскольников

Киев, , 16:41 — REGNUM Всеукраинский объединительный собор, на котором раскольничьи религиозные организации Украины изберут главу так называемой «единой поместной автокефальной церкви», состоится в соборе святой Софии в Киеве, заявил официальный представитель организации «Киевский патриархат» Евстратий Зоря 12 октября в эфире украинского «Пятого канала».

«Мы всё сделаем для того, чтобы это произошло как можно скорее, и хотелось бы, чтобы уже на следующем заседании священного Синода и Константинопольского патриархата, которое состоится во второй половине ноября, мы уже могли прийти с хорошими плодами нашей домашней работы», — рассказал спикер раскольников.

Он также отметил, что в собрании примут участие некоторые представители канонической УПЦ Московского патриархата, но о том, сколько их будет и кто конкретно — станет известно лишь во время собрания.

Напомним, глава раскольников Филарет ранее завил, якобы в раскольничью церковь готовы переметнуться десять иерархов УПЦ, но пока нет томоса об автокефалии, они намерены скрывать свои имена, чтобы избежать наказания.

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