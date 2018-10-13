В Калуге назвали лучших работников почтовой связи

Калуга, , 16:14 — REGNUM В Калуге состоялся филиальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства ФГУП «Почта России». В конкурсе приняли участие начальники и операторы почтовой связи 10 почтамтов области, имеющие стаж работы в конкурсной профессии не менее 6 месяцев и отличные отзывы клиентов. Об этом 13 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM директор УФПС Калужской области Вера Дмитриева.

По её словам, конкурсанты соревновались в теоретических знаниях и практических навыках своих профессий. В этапе инсценировки рабочей ситуации участвовали вместе операторы и начальники отделений почтовой связи.

Опытные сотрудники аппарата управления филиала разыграли сложные ситуации из практики работы, требующие от конкурсанта, как высокого уровня профессиональной компетентности, так и этики поведения и умения выявить потребность клиента.

Победителем конкурса в номинации «Лучший начальник отделения почтовой связи 2018 года» стала начальник ОПС Калуга 18 Калужского почтамта Елена Кисенкова. Второе место заняла начальник ОПС Товарково 2 Дзержинского почтамта Евгения Федотова. Третье место досталось начальнику ОПС Калуга 25 Валентине Кветкаускене.

Победителем конкурса в номинации «Лучший оператор отделения почтовой связи 2018 года» стала оператор связи 1 класса Елена Абросимова ОПС Кондрово-3 Дзержинского почтамта. Второе место заняла Анна Цветкова оператор связи 1 класса ОПС Калуга-33 Калужского почтамта. Оператор связи 1 класса ОПС Жиздра Людмила Чузова стала третей.

«Конкурсы профессионального мастерства — это не просто экзамен, выявляющий профессиональные знания, это — прекрасная традиция, которая позволяет отметить лучших в своей профессии. Стать победителем конкурса для сотрудника — очень почетно и очень ответственно», — сказала Вера Дмитриева.

Напомним, в Калужской области услуги почтовой связи предоставляют 455 отделений почтовой связи, из них 100 городских отделений и 346 стационарных сельских отделений почтовой связи и 9 передвижных отделений. Доступ к услугам почтовой связи имеют жители всех населенных пунктов калужского региона.