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«Принципиально на украинском языке» — глава раскольников о богослужениях

Общество

Филарет заявил, что притеснять русский и церковно-славянский язык не будут

«Принципиально на украинском языке» — глава раскольников о богослужениях
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Филарет-раскольник

Киев, 13 октября 2018, 16:03 — REGNUM  После создания раскольничьей «Украинской православной церкви», новая структура будет проводить обряды принципиально на украинском языке, заявил глава организации «Киевский патриархат» Филарет 12 октября, сообщил украинский «Пятый канал».

Во время визита в тернопольскую область Филарет заявил:

«Богослужебный язык принципиально должен быть украинский и проповедь украинская».

При этом глава раскольников оговорил возможность использования в некоторых случаях русского и церковно-славянского языков, отметив, что притеснений по языковому принципу не будет.

Напомним, в 2016 году глава Украинской православной церкви Онуфрий выступил против украинизации церкви, заявив, что в православных церквях других стран службы проводят на старом языке:

«Богослужение проводится на старых языках везде: в Греции — на старогреческом, В Грузии — на старогрузинском, В Англии — на староанглийском, а мы — на старославянском. Даже румыны и молдаване служат на языке, изобилующем старославянизмами. Мы служим на том языке, на котором служили наши предки. И не будем этого менять».

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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