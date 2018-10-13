Сеть супермаркетов в США зарегистрировала патент на «умные» тележки

Вашингтон, , 12:10 — REGNUM Крупнейшая в мире сеть магазинов Walmart зарегистрировала патент на специальные ручки магазинных тележек, считывающие биометрические данные. Об этом сообщает Inc.

Новая технология предполагает оснащение ручек магазинных тележек электронными датчиками, которые будут считывать показатели температуры тела, сердцебиения и траекторию движения.

Повышение температуры тела и учащение сердцебиения могу свидетельствовать о том, что у кого-то из покупателей возникли медицинские проблемы. Датчики на ручке тележки позволят сотрудникам Walmart отслеживать состояние покупателей в режиме реального времени, что поможет оперативно среагировать, если кому-то из посетителей понадобится медицинская помощь.

Издание отмечает, что установка таких датчиков может использоваться не только в альтруистических целях. Например, данные, собранные «умными» тележками, могут использоваться для анализа эффективности рекламных кампаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2018 года семья Уолтон, владеющая сетью магазинов Walmart, возглавила рейтинг самых богатых семей мира.