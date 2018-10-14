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Володин: Весь мир должен помнить о трагедии Собибора

Общество

Восстание 14 октября 1943 года

Володин: Весь мир должен помнить о трагедии Собибора
Иллюстрация: Почта России, 2015 год
Восстание в концлагере «Собибор». Марка России, 2015

Москва, 14 октября 2018, 09:00 — REGNUM  Сегодня, 14 октября, 75-я годовщина восстания в нацистском лагере смерти «Собибор» в Польше, сообщает ИА REGNUM. Единственно успешное восстание узников во время Второй мировой войны возглавил советский офицер Александр Печерский, который смог объединить людей для борьбы с врагом.

Событие было мало известно в мире, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что в 2018 году биография и воспоминания Печерского были экранизированы Константином Хабенским, картина вошла в число претендентов на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Это значит, что о подвиге советского офицера узнают многие люди в разных странах и задумаются», — отметил спикер Госдумы. «Весь мир должен помнить о трагедии, чтобы подобные преступления больше никогда не повторились», — подчеркнул он.

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