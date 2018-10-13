Кличко: Киеву не нужна централизованная система горячего водоснабжения

Киев, , 11:28 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко продолжает продвигать свою мысль о том, что украинской столице совершенно не нужна централизованная система горячего водоснабжения. Очередное заявление на этот счет Кличко сделал в интервью телеканалу «Киев» накануне, 12 октября.

Кличко заявил, что Киеву приходится слишком много средств тратить на подогрев и транспортировку горячей воды, а также на содержание сети. Градоначальник рассказал, что сейчас в Киеве работает специальная комиссия, которая просчитывает все возможные варианты решения проблемы с горячим водоснабжением в Киеве.

Политик уверен, что локальная теплогенерация намного эффективнее, чем те потери, которые происходят по пути при центральном водо‑ и тепло — снабжении.

Более того, Кличко утверждает, что Киев якобы является единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение.

Заявления Кличко звучат на фоне масштабного коммунального кризиса в Киеве, где уже несколько месяцев тысячи многоквартирных домов остаются без горячей воды. Это в первую очередь связано с тем, что компания «Киевтеплоэнерго» должна крупную сумму денег за газ компании «Нафтогаз Украина». Из-за отсутствия поставок газа в Киев коммунальщики не могут поддерживать систему горячего водоснабжения. Фактически киевлянам предлагается самим решать свои проблемы и устанавливать водонагревательные котлы за свой счет. На данный момент централизованного горячего водоснабжения нет по крайней мере в 9,5 тыс. многоквартирных домах Киева.

Стоит отметить, что Киев далеко не единственный город в Европе, в котором есть централизованное водоснабжение. Такие системы существуют в странах Прибалтики и Скандинавии, а также в ряде других стран ЕС. Есть централизованное горячее водоснабжение и в некоторых городах Канады.

Обычно централизованное горячее водоснабжение создается там, где есть постоянный большой источник тепла. Зачастую это тепловые электростанции, где генерация осуществляется путем сжигания ископаемого топлива. При это выделяются большие объемы тепла, чтобы тепло просто не улетало в атмосферу его используют для отопления помещений и горячего водоснабжения.