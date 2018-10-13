В Киевском военкомате рассказали о числе уклонистов

Киев, , 09:36 — REGNUM От призыва на срочную военную службу уклоняются почти 34 тысячи киевлян, заявил военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявин. Заявление приводит агентство Liga.net.

Сергей Клявин сообщил, что из 57 тысяч жителей Киева, подлежащих военному призыву, не являются в военкоматы почти 80%.

Военный комиссар отметил, что материалы по уклонистам передаются в органы Нацполиции, которые занимаются розыском и привлечением к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября пресс-служба юридической службы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявила, что в ноябре 2018 года будут призваны 1000 офицеров запаса, тогда как раньше призывали по 500 человек.