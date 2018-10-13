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Чеченец, бросивший банку в автобусе, приступил к уборке улиц Грозного

Общество

Турпал Хасиев «прославился» хамским поведением в одном из московских автобусов, где он бросил алюминиевую банку в пассажира

Чеченец, бросивший банку в автобусе, приступил к уборке улиц Грозного
Mark So
Уборщик территории

Грозный, 13 октября 2018, 09:32 — REGNUM  Уроженец Чечни Турпал Хасиев, который «прославился» благодаря своему хамскому поступку в московском автобусе, уже приступил к новой работе по благоустройству Грозного. Об этом накануне, 12 октября, сообщила пресс-служба мэрии Грозного.

Напомним, Хасиев выложил в интернет видеозапись со своего телефона, на которой видно, как он по-хамски ведет себя с одним из пассажиров автобуса в Москве и бросает в него алюминиевую банку.

Данное видео посмотрел глава Чечни Рамзан Кадыров. Он счел нужным извиниться за своего соотечественника и потребовал от Хасиева немедленно явиться в Чечню вместе с семьей. Когда выяснилось, что Хасиев поехал в Москву искать работу, Кадыров пообещал найти для него подходящее место в Грозном — подметать улицы и заниматься городским благоустройством.

Позднее в сети появилась видеозапись, на которой Хасиев просит прощения за свой хамский поступок. Он отметил, что его, а также его родителей «очень сильно поругали в руководстве республики».

Читайте ранее в этом сюжете: За хамский поступок Кадыров отправил молодого уроженца Чечни убирать улицы

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