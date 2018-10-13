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Красноярский суд решил не выдворять из России старовера из Бразилии

Общество

Постановление районного суда о депортации гражданина Бразилии отменили в Красноярском краевом суде

Красноярск, 13 октября 2018, 09:17 — REGNUM  Постановление районного суда о депортации гражданина Бразилии отменили в краевом суде, говорится в решении Красноярского краевого суда.

Решением краевого суда было изменено постановление судьи Туруханского районного суда, установившее наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в отношении гражданина Бразилии.

Ханофер Ефимофф ди Кейрос прибыл в Россию из Бразилии в 12-летнем возрасте в 1999 году. Кейрос стал приверженцем одного из старообрядческих религиозных течений и сменил имя и фамилию на Онуфрий Ефимов. При этом не было оформлено никаких документов по смене гражданства или получении вида на жительство.

Туруханский районный суд принял решение о депортации мужчины за нарушение миграционного законодательства. В апелляции, направленной в краевой суд, попросили учесть тот факт, что Кейрос является отцом троих детей, рожденных в незарегистрированном браке с местной жительницей.

Красноярский краевой районный суд рассмотрел все обстоятельства дела и отменил постановление районного суда о депортации Кейроса.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Пермском крае было принято решение о депортации 9 нелегальных иммигрантов, у которых была выявлена ВИЧ-инфекция.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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