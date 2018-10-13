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Москву ожидают тёплые солнечные выходные

Общество

Осадков в эти выходные в столице не ожидается

Москву ожидают тёплые солнечные выходные
Борис Кустодиев. Осень над городом. 1915

Москва, 13 октября 2018, 08:23 — REGNUM  Тёплые солнечные выходные без осадков ожидаются в столице. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра 13 октября.

По прогнозам синоптиков, днём в столице будет 12…14 градусов тепла в субботу, 13 октября, и 13…15 градусов тепла в воскресенье, 14 октября. Облачность в оба выходных дня ожидается переменная, без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-западный, силой до 3−8 м/сек. Атмосферное давление составит в субботу 757 мм рт. ст., в воскресенье 758 мм рт. ст.

Такая сухая и солнечная погода установится в эти выходные и в Московской области.

Ранее синоптики сообщали, что ясная и тёплая погода без осадков сохранится в столице до следующих выходных.

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