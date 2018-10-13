В России снизились цены на последние модели iPhone

Москва, , 07:26 — REGNUM В российских магазинах снизились цены на последние модели iPhone, показывают предложения в онлайн-магазинах.

Последние модели мобильных устройств от Apple значительно упали в цене. Так, при начале продаж за iPhone XS в «Яндекс.Маркете» просили от 88 тысяч рублей, сейчас же предложения начинаются от 73 тысяч.

Другая модель нового поколения iPhone XS Max при начале продаж оценивалась в 97 тысяч рублей, сейчас это устройство предлагают за цену от 83 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам третьего квартала 2018 года смартфоны компании Apple стали самыми популярными на российском рынке подержанных гаджетов. По данным сервиса объявлений «Юла», на долю iPhone пришлось более 50% сделок по продаже подержанных мобильных устройств.