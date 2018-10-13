В Испании выбрали лучший «русский салат» на кулинарной выставке

Сан-Себастьян, Испания, , 05:42 — REGNUM В ходе кулинарной выставки в испанском городе Сан-Себастиане прошел конкурс на лучший «русский салат», сообщает портал Noticia.

Победу в конкурсе одержал шеф-повар из Барселоны Карлес Абельян, который приготовил салат из моркови, картофеля, оливок, тунца и майонеза. Как правило, за пределами стран бывшего СССР «русским салатом» называют салат оливье и добавляют в него различные ингридиенты, исходя из специфики страны, в которой готовится блюдо. Так, на этом конкурсе в Испании участиники добавляли в блюдо хамон, икру морского ежа и сырую рыбу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в Индонезии прошел конкурс по приготовлению рыбы, выловленной в разных регионах страны. Этот конкурс также посетили президент Джоко Видодо со своей супругой. Идея проводить конкурс по приготовлению рыбы принадлежит именно президенту Индонезии, который таким способом стимулирует жителей страны к потреблению морепродуктов.

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