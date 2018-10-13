Жителя уральского Копейска приговорили к длительному сроку за сбыт героина

Челябинск, , 05:43 — REGNUM Житель города Копейска (Челябинская область) приговорен к длительному сроку за сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Приговор оглашен Василию Краенкову 1984 г.р., ранее судимому за разбой и покушение на сбыт наркотиков. Копейчанин признан виновным в незаконном сбыте наркотиков в крупном и особо крупном размере.

«Суд установил, что подсудимый весной 2017 года приобрел более двух граммов героина и карфентанил общей массой около 32 г, которые хранил в своей квартире в Копейске», — сообщили в суде.

Эти наркотические вещества он продавал знакомой (осуждена по приговору Копейского городского суда), которая уже самостоятельно реализовывала их.

«Краенков был задержан в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка», — сообщили в суде. — Суд назначил Краенкову наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии особого режима, со штрафом 300 тысяч рублей».

Свою вину копейчанин признал. Смягчающим обстоятельством явилось то, что у Краенкова трое маленьких детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября суд Копейска приговорил выходца из Средней Азии к 12 годам колонии особого режима за сбыт 400 г героина.

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