Кличко предложил отказаться от горячего водоснабжения

Киев, , 03:26 — REGNUM Администрация Киева рассматривает возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения, заявил киевский мэр Витай Кличко в эфире телеканала «Киев».

По его словам, централизованное водоснабжение дорого обходится муниципалитету. Он отметил, что Киев — это единственный город в Европе, где существует централизованное горячее водоснабжение, а в европейских странах и США котельные и бойлерные находятся либо в жилых домах, либо непосредственно в квартирах. В настоящее время вопрос отказа от централизованной подачи горячей воды изучает экспертная комиссия.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября замглавы администрации Киева Петр Пантелеев заявил, что благодаря отсутствию горячей воды в украинской столице жители «сэкономили» от 1,5 до 3,6 тысяч гривен. Ранее, в августе, в Киеве проходила демонстрация против отсутствия горячей воды в городе на протяжении нескольких месяцев.

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