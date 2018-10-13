Тимати и Нурмагомедов помирились при помощи Кадырова

Грозный, , 01:14 — REGNUM Рэпер Тимати и чемпион мира по смешанным единоборствам в легком весе Хабиб Нурмагомедов пришли к взаимопониманию, заявил лидер Чечни Рамзан Кадыров, сообщает ЧГТРК «Грозный».

По словам Кадырова, рэпер согласился с доводами Нурмагомедова о том, что репертуар исполнителя должен соответствовать специфике региона, где проводятся гастроли. Он также подчеркнул, что в своих комментариях в соцсетях Нурмагомедов не думал оскорблять Тимати и его лейбл Black Star. Как отмечает глава Чечни, Тимати продолжает болеть за российского бойца.

«Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу», — добавил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября разгорелся скандал в связи с отменой выступления исполнителя Егора Крида в Дагестане из-за многочисленных оскорблений и угроз в адрес музыканта. В поддержку Крида выступил рэпер Тимати, который также записал видеообращение к Нурмагомедову. Хабиб Нурмагомедов также написал в своем Instagram, что не все должны поддерживать его мнения, однако никто не может запретить высказывать ему свою точку зрения.

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