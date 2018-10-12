Стихи о лечебном голоде для безумного министра Саратовской области

Саратов, , 21:57 — REGNUM Жителей России возмутила речь министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о том, что низкий размер прожиточного минимума в 3500 рублей на пропитание — даёт возможность соблюдать диету, «стать моложе, красивее и стройнее». После резонансного высказывания Соколову спешно уволили с занимаемого поста.

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Замела метель дорожки,

Пахнет в воздухе грозой…

Ест министр макарошки,

Солит горькою слезой.

В облаках резвятся кошки,

Мчит булыжник с ветерком…

Ест министр полкартошки,

Запивает кипятком.

В апельсинах под осиной

Роется зеленый слон…

На три тыщи с половиной

Вышел славный рацион!

Зреют киви в огороде,

В ведра коньячок налит…

У министра о народе

Каждый миг душа болит!

В голове сварилась каша,

За окном сгустился мрак…

Говорят, теперь Наташа

Не министр, а просто так…

Заурядные вороны

Над осинами снуют…

Есть места, где макароны

Вовсе даром подают…