Стихи о лечебном голоде для безумного министра Саратовской области

Саратов, 12 октября 2018, 21:57 — REGNUM Жителей России возмутила речь министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой о том, что низкий размер прожиточного минимума в 3500 рублей на пропитание — даёт возможность соблюдать диету, «стать моложе, красивее и стройнее». После резонансного высказывания Соколову спешно уволили с занимаемого поста.
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Замела метель дорожки,
Пахнет в воздухе грозой…
Ест министр макарошки,
Солит горькою слезой.
В облаках резвятся кошки,
Мчит булыжник с ветерком…
Ест министр полкартошки,
Запивает кипятком.
В апельсинах под осиной
Роется зеленый слон…
На три тыщи с половиной
Вышел славный рацион!
Зреют киви в огороде,
В ведра коньячок налит…
У министра о народе
Каждый миг душа болит!
В голове сварилась каша,
За окном сгустился мрак…
Говорят, теперь Наташа
Не министр, а просто так…
Заурядные вороны
Над осинами снуют…
Есть места, где макароны
Вовсе даром подают…