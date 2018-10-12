Дело о гибели уральца: солдат из Дагестана может сесть на пять лет

Пермь, , 20:23 — REGNUM В Перми подходит к концу судебный процесс о гибели солдата-срочника из южноуральского города Магнитогорска. Прокуратура назвала желаемый срок для сослуживца погибшего военнослужащего, сообщили журналистам в надзорном ведомстве.

Напомним, призывник из Магнитогорска Рустам А. погиб в январе 2018 года. Следствие выяснило, что один из его сослуживцев, Рамазан М. из Дагестана, нарушал уставные отношения. В частности, оскорблял и унижал своего сослуживца. Однополчанин погибшего попал под следствие. А затем начался суд.

Историю рассматривает Пермский гарнизонный военный суд. Как следует из карточки дела, оно поступило в судебный орган 25 июля.

И, судя по всему, слушание подошло к концу. На 16 октября назначено оглашение приговора.

При этом отметим, что Рамазан М. обвиняется по части 3 статьи 335 УК России, за неуставные отношения, повлекшие тяжкие последствия. Максимум наказания по этой статье составляет десять лет. Тем не менее прокуратура предлагает дать Рамазану М. всего пять лет.

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