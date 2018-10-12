В Австрии зарегистрирован первый однополый брак

Вена, , 20:13 — REGNUM Муниципалитет Вены сообщил о регистрации первого однополого брака в Австрии, 12 октября передает агентство Associated Press.

Сообщается, что брак был зарегистрирован между двумя женщинами — участницами судебного процесса, благодаря которому однополые браки в стране стали возможны.

Согласно решению Конституционного суда Австрии, геям и лесбиянкам страны будет разрешено вступать в брак с 1 января 2019 года, однако участники судебного процесса, опротестовавшие запрет, могут сделать это раньше.

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