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В Австрии зарегистрирован первый однополый брак

Общество

Австрийским геям и лесбиянкам страны будет разрешено вступать в брак с 1 января 2019 года

В Австрии зарегистрирован первый однополый брак
briannad26
Однополый брак

Вена, 12 октября 2018, 20:13 — REGNUM  Муниципалитет Вены сообщил о регистрации первого однополого брака в Австрии, 12 октября передает агентство Associated Press.

Сообщается, что брак был зарегистрирован между двумя женщинами — участницами судебного процесса, благодаря которому однополые браки в стране стали возможны.

Согласно решению Конституционного суда Австрии, геям и лесбиянкам страны будет разрешено вступать в брак с 1 января 2019 года, однако участники судебного процесса, опротестовавшие запрет, могут сделать это раньше.

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