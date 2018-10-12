Пятница, 12 Октября 2018 года
19:26:29 МСК

Супруга подмосковного депутата оштрафована за съёмку клипа на МКАД

Общество

Суд оштрафовал певицу Yaxana на 20 тысяч рублей

Москва, 12 октября 2018, 19:23 — REGNUM  Перовский суд Москвы 12 октября оштрафовал певицу Оксану Яковлеву, выступающую под псевдонимом Yaxana, за съёмку клипа на МКАД, в ходе которой было частично перекрыто транспортное движение.

Суд признал Яковлеву виновной по статье 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка» и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее сотрудники дорожной инспекции заинтересовались видеороликом, на котором три девушки танцевали на одной из полос МКАД. Как было установлено, съёмки проходили 7 октября. В Центре организации дорожного движения Москвы позднее заявили, что «несогласованные действия стали причиной задержки в доезде нескольких автомобилей скорой помощи».

Депутат городского поселения Щелково Олег Яковлев, супругой которого является певица, в эфире телеканала «Россия 1» принёс извинения за её действия.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат извинился за жену, перегородившую ради тверка МКАД

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием деятелей культуры и шоу-бизнеса
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить