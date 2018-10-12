Супруга подмосковного депутата оштрафована за съёмку клипа на МКАД

Москва, , 19:23 — REGNUM Перовский суд Москвы 12 октября оштрафовал певицу Оксану Яковлеву, выступающую под псевдонимом Yaxana, за съёмку клипа на МКАД, в ходе которой было частично перекрыто транспортное движение.

Суд признал Яковлеву виновной по статье 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка» и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, ранее сотрудники дорожной инспекции заинтересовались видеороликом, на котором три девушки танцевали на одной из полос МКАД. Как было установлено, съёмки проходили 7 октября. В Центре организации дорожного движения Москвы позднее заявили, что «несогласованные действия стали причиной задержки в доезде нескольких автомобилей скорой помощи».

Депутат городского поселения Щелково Олег Яковлев, супругой которого является певица, в эфире телеканала «Россия 1» принёс извинения за её действия.

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