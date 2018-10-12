На территории Калужской области насчитали 19 долгостроев

Калуга, , 19:46 — REGNUM В Калужской области за девять месяцев 2018 года прокурорами выявлено свыше 750 нарушений проверок градостроительного законодательства, опротестовано 95 незаконных правовых актов, в суд направлено 23 исковых заявления, внесено 169 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 29 должностных лиц, к административной ответственности привлечено 33 лица. Также возбуждено 11 уголовных дел. Об этом 12 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM и.о. старшего помощника прокурора области Ольга Голыбина.

По её словам, социально значимыми для калужского региона являются вопросы реализации и защиты прав граждан-участников долевого строительства жилья. В настоящее время на территории области располагается 19 проблемных объектов, в реестр пострадавших соинвесторов включено 150 участников долевого строительства.

В ходе проверок выявлены договоры, условия которых ущемляли права граждан, зафиксированы случаи несоблюдения сроков ввода домов в эксплуатацию и передачи объектов долевого строительства гражданам, несоответствия сданных в эксплуатацию домов градостроительным нормам. Например, при строительстве ООО «Новградстрой» многоквартирного дома 62 по улице Маяковского в Калуге, в нарушение проектной документации жилые помещения не были оборудованы индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии; в установленных на этажах пожарных шкафах отсутствовали пожарные рукава. По представлению прокурора нарушения устранены.

Кроме того, прокуратурой были установлены недостатки при осуществлении контрольно-надзорной деятельности инспекцией государственного строительного надзора Калужской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2019 году обещают полностью закрыть вопрос обманутых дольщиков. В регионе утвержден план-график по решению проблем долгостроев, в который включено 19 объектов. В 2018 году решены проблемы участников долевого строительства двух домов в Калуге, третий дом готовится к вводу в эксплуатацию и еще два дома находятся в завершающей стадии строительства.

Напомним, с 1 июля 2018 года в России вступили в силу изменения в Федеральный закон №214 «Об участии в долевом строительстве». Они направлены на защиту прав участников долевого строительства. Требования к застройщикам ужесточили.

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