Прожиточный минимум пенсионеров Калужской области увеличат на 128 рублей

Калуга, , 19:53 — REGNUM Величина прожиточного минимума пенсионера в Калужской области в 2019 году увеличится до 8 708 рублей. Об этом заявила на заседании комитета по социальной политике облпарламента заместитель министра труда и социальной защиты населения региона Татьяна Романова, сообщили 12 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания региона.

По словам замминистра, исходя из величины прожиточного минимума, территориальными органами Пенсионного фонда РФ пожилым гражданам назначается социальная доплата к пенсии. Размер доплаты рассчитывается таким образом, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера достигла величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Напомним, в настоящее время прожиточный минимум для пенсионеров в Калужской области составляет 8 580 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минтруда Саратовской области Наталья Соколова ранее заявила, что прожиточный минимум пенсионера позволяет полноценно питаться в течение месяца. При этом попробовать прожить на 3,5 тыс. рублей она отказалась, так как это не соответствует «статусу министра». Напомним, в Саратовской области величина прожиточного минимума для пенсионеров на сегодняшний день составляет 7176 рублей. После резонансного заявления, губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил Наталью Соколову в отставку.

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