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В Гватемале вновь проснулся вулкан Фуэго

Общество

При извержении вулкана в июне погибло более 160 человек

В Гватемале вновь проснулся вулкан Фуэго
Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

Гватемала, 12 октября 2018, 18:55 — REGNUM  В Гватемале вновь активизировался вулкан Фуэго, в результате извержения которого в июне этого года погибло свыше 160 человек. Об этом сообщает 12 октября Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы.

Отмечается, что в кратере вулкана сейсмологи фиксируют взрывы. На вулкане наблюдается поток лавы протяжённостью около 600 метров, выбросы пепла распространились на 15 километров к западу и юго-западу от вулкана.

Напомним, в начале июня в результате извержения вулкана Фуэго, расположенного в 50 километрах к западу от столицы Гватемалы, оказались уничтожены три прилегающих деревни. Погибло более 160 человек, ещё более 330 человек до настоящего времени числятся пропавшими без вести.

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Извержения вулканов
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