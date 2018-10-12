В Гватемале вновь проснулся вулкан Фуэго

Гватемала, , 18:55 — REGNUM В Гватемале вновь активизировался вулкан Фуэго, в результате извержения которого в июне этого года погибло свыше 160 человек. Об этом сообщает 12 октября Национальный институт сейсмологии, вулканологии, метеорологии и гидрологии Гватемалы.

Отмечается, что в кратере вулкана сейсмологи фиксируют взрывы. На вулкане наблюдается поток лавы протяжённостью около 600 метров, выбросы пепла распространились на 15 километров к западу и юго-западу от вулкана.

Напомним, в начале июня в результате извержения вулкана Фуэго, расположенного в 50 километрах к западу от столицы Гватемалы, оказались уничтожены три прилегающих деревни. Погибло более 160 человек, ещё более 330 человек до настоящего времени числятся пропавшими без вести.