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Жертвами урагана «Майкл» в США стали одиннадцать человек

Общество

Более миллиона домов остались без света в результате урагана

Жертвами урагана «Майкл» в США стали одиннадцать человек
Уинслоу Хомер. После урагана. 1899

Вашингтон, 12 октября 2018, 17:51 — REGNUM  Жертвами урагана «Майкл», обрушившегося на территорию США, по последним данным, стали одиннадцать человек, передаёт 12 октября The Washington Post.

Как сообщается, погибшими являются жители штатов Флорида, Северная Каролина, Вирджиния и Джорджия.

Телеканал CNN сообщает, что в результате удара стихии более 1,27 млн домов и предприятий остались без электроэнергии и отопления. Наиболее сложная ситуация сложилась во Флориде и Северной Каролине, где без света остаются около полумиллиона домов.

Напомним, сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Майкл» 10 октября достиг Восточного побережья США. На территории нескольких штатов введён режим чрезвычайного положения.

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