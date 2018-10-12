Новый мост через Волхов в Ленобласти могут построить на основе ГЧП

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:53 — REGNUM Строительство нового автомобильного моста через реку Волхов в городе Кириши на востоке Ленинградской области может быть организовано на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП), с участием средств инвестора. Об этом 12 октября проинформировали в правительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа текущего года было заявлено, что первый этап строительства нового моста будет финансироваться из областного бюджета, но власти региона рассчитывают на федеральное софинансирование проекта. Теперь же речь идет о возможной концессии на строительство и эксплуатацию моста через Волхов. Соответствующее предложение поступило от потенциальных инвесторов.

Отметим, что построенная на принципах ГЧП и концессии скоростная магистраль ЗСД в Петербурге является платной для автомобилистов. Аналогичная ситуация и с новой трассой Москва — Санкт-Петербург, за проезд по открывшимся участкам которой водители также должны платить. Таким образом, речь идет о возможности строительства платного моста через Волхов.

Как сообщалось ранее, возведение самого моста потребует более двух миллиардов рублей, а строительство транспортных подходов к нему и развязок — еще около одного миллиарда рублей.

Сегодня на рассмотрение областного правительства были представлены варианты возведения новой переправы — с софинансированием и без софинасирования из бюджета на этапе строительства, а также с разными сроками последующей эксплуатации компанией-инвестором.

«Вопрос возведения моста в Киришах — стратегический как для развития города, так и для градообразующего предприятия КИНЕФ. И вариант концессии — один из возможных на пути к реализации проекта», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Глава региона поставил условие, чтобы вне зависимости от формы реализации проекта строительство моста в Киришах началось до конца 2019 года.

Предложения потенциальных инвесторов будут изучены чиновниками в месячный срок, как и варианты сооружения моста с использованием заемных средств и средств федерального и областного бюджетов.

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Существующий мост через Волхов в Киришах изношен и срок его службы в ближайшие годы закончится.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленинградской области объявили конкурс на строительство путепровода у железнодорожной станции Мельничный Ручей во Всеволожске. Виадук обойдется в 1,5 млрд рублей.

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