РПЦ ожидает «осязаемых последствий» от решений Константинополя

Москва, , 17:13 — REGNUM Решения Константинопольского патриархата по автокефалии церкви на Украине могут привести к «осязаемым последствиям», заявил 12 октября глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Отвечая на вопрос ведущих, что делать православным на Украине, когда в их церкви придут националисты — «начнутся драки, побои», Легойда сказал:

«Невозможно исключить такого развития событий. Мы знаем, что украинские верующие отстаивают свои святыни. Мы помним, что к сожалению великому в 1992 году, когда раскольники захватывали храмы, это приводило к человеческим жертвам. Поэтому всеисчезающая надежда на то, что может быть остановлено такое развитие событий, поскольку пока сохраняется, мне кажется, нужно сейчас приложить все силы к тому, чтобы это не произошло».

Когда официальные лица Киева, в частности, господин Климкин, говорят, что Московскому патриархату нечего делать на Украине, это наводит на очень серьезные размышления, считает Легойда. Заявления стимулируют «вполне серьезные настроения».

При этом решение Константинополя об автокефалии, по его словам, «канонический абсурд»:

«Это никакой канонической силы не имеет, но, к сожалению, может привести к осязаемым последствиям».

Напомним, 11-й синод Константинопольского патриархата объявил о начале процесса предоставления автокефалии церкви на Украине, а также о снятии анафемы с лидеров неканонических религиозных структур, в частности, «митрополита Филарета» — Филарета Денисенко.

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