В Петербурге раскритиковали «кампанейщину» по переименованию аэропортов

Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Проект «Великие имена России» по «переименованию» аэропортов в 45 регионах страны лишает их индивидуальности. Об этом журналистам в Петербурге заявил топонимист Андрей Рыжков, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я немножечко не разделяю общего энтузиазма по поводу этого проекта. Отношение к формированию топонимической среды должно быть более индивидуальным, трудно в рамках подобной общероссийской кампании найти решение для каждого уголка страны», — сказал он.

Проект призван наречь аэровокзалы в честь выдающихся деятелей культуры, науки, политики после всенародного голосования. Однако, если речь идет, например, о Петербурге, то здесь «кандидатов» может быть великое множество, а аэропорт всего один.

Рыжков напомнил, что наименование аэропорта является наименованием географического объекта, так что регулируется соответствующим законодательством. Переименовать аэровокзалы всерьез закон не позволит.

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Инициаторы проекта, впрочем, подчеркивают, что новые имена будут присвоены лишь «в дополнение» к старым. Итоги конкурса подведут 5 декабря. Для «Пулково» уже предлагают такие варианты, как аэропорт имени Петра Великого, Екатерины II, Александра III, Пушкина, Есенина, Бродского, Достоевского, Росси, Растрелли, героев Советского Союза. Уточняется, что в конкурсе не примут участия имена политических деятелей за последние 100 лет.

Проект «Великие имена России» осуществляется при поддержке Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества русской словесности и Российского военно-исторического общества. В Северной столице проект координирует Общественная палата Санкт-Петербурга.

Петербуржцы могут предложить имена великих людей для дополнения названия аэропорта «Пулково» в общественной приемной (Суворовский проспект, д. 62). Из предложенных вариантов выберут три наиболее популярных, а затем состоится общенациональное голосование, по результатам которого и определится победитель.

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