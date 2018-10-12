Новый порядок возврата прав: государство получит «безнадежные» штрафы

Санкт-Петербург, , 16:31 — REGNUM Вводя правило о необходимости уплаты всех штрафов для возвращения водительских прав, государство дает себе возможность вернуть хотя бы часть «подвисших» штрафов, сроки взыскания по которым давно прошли, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 12 октября, член комиссии по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга Александр Холодов, комментируя поправки правительства в порядок возвращения водительских прав.

Как сообщалось ранее, в соответствии с постановлением правительства права будут возвращаться лишенным их водителям только после предъявления документов об уплате всех штрафов либо после появления информации об уплате в информационной системе о платежах.

Сохранены и остальные требования — водитель должен повторно сдать экзамен на права, а также пройти медицинское освидетельствование, причем это последнее правило касается теперь всех водителей, а не только нарушителей по некоторым статьям ПДД, как это было раньше.

«Кроме штрафа за то же нарушение, за которое были и изъяты права, у значительного числа водителей есть и другие штрафы, к примеру, за превышение скорости. И немало таких штрафов «подвисли» — по ним истек срок давности, в течение которого государство могло требовать их взыскания. Даже президент страны называл эти штрафы «безнадежными».

Таким образом, государство постепенно вернет себе эти «подвисшие» средства или хотя бы их часть. Нужно отметить, что такое правило не является для России абсолютно новым: некоторое время назад уже практиковалось требование предоставить справки об уплате штрафов при возвращении прав», — заявил Холодов.