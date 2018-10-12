РФС даст оценку поведению Кокорина и Мамаева

Москва, , 16:30 — REGNUM Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорь Лебедев просит проверить поведение футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и дать ему оценку.

«Официально обратился в РФС на имя и.о. президента АА Алаева и в Комитет по этике с просьбой рассмотреть факт поведения футболистов Кокорина и Мамаева, дать ему соответствующую оценку и вынести решение в рамках полномочий комитета», — написал Лебедев в соцсети.

По его мнению, РФС не может и не должен оставаться в стороне.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Павла Мамаева и Александра Кокорина обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы. Накануне Тверской суд Москвы арестовал их до 8 декабря.

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