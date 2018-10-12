В Петербурге не оставляют попыток запретить продажу энергетиков детям

Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Петербургские депутаты продолжают настаивать на введении запрета на продажу напитков-энергетиков несовершеннолетним, передает корреспондент ИА REGNUM.

В первом чтении соответствующий законопроект уже поддержали в начале июля 2018 года, теперь к обсуждению пригласили представителей бизнеса и ученых. Инициатором документа стал единоросс Денис Четырбок, который председательствует в комитете по законодательству.

Четырбок полагает, что молодые люди младше 18 лет «не всегда отдают себе отчет о вредном воздействии энергетиков», тогда как тонизирующие напитки, особенно в больших количествах, могут вызвать гипертонию и нарушить работу нервной системы.

«Давайте вспомним пресловутые «ножки Буша», которые внезапно хлынули на наш рынок и о безвредности которых нам все говорили. На деле же оказалось, что это химически негативный продукт, который ведет к повышению холестерина и влечёт негативные последствия. Мы не хотим, чтобы современные изыски маркетологов овладевали умами наших детей и подвергали их здоровье опасности», — заявил народный избранник.

Но согласились с ним далеко не все. Общественные слушания в Мариинском дворце по этой теме длились почти полтора часа. Так, депутат Александр Рассудов (КПРФ) назвал борьбу с безалкогольными энергетиками бессмысленным занятием.

Эксперты отметили, что количество кофеина в банке энергетика не превышает его количества в чашке кофе, причем дети статистически гораздо больше кофеина и сахара потребляют с чаем и шоколадом. К тому же, напитки соответствуют ГОСТам, которые считают их безопасными.

Впрочем, инициативу запрета поддержала главный педиатр Министерства здравоохранения по Северо-Западному федеральному округу Елена Булатова. Она сообщила, что, по ее данным, частота потребления тонизирующих напитков растет, а они могут негативно влиять на сердце, когнитивные функции организма, качество сна, желудок.

Ранее Четырбок заявлял, что в одной банке энергетика, по его данным, якобы содержится столько же кофеина, сколько в девяти чашках кофе.

Напомним, при нарушении требований, предусмотренных законопроектом, то есть, в случае продажи энергетика лицам до 18 лет, предлагается ввести штрафы для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 50 тысяч рублей.

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