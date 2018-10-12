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ДНР: ВСУ понесли очередные небоевые потери в Донбассе

Общество

Украинские солдаты погибают и получают ранения вне боя из-за неуставных взаимоотношений, выполнения боевых задач в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

Донецк, 12 октября 2018, 16:41 — REGNUM  В украинской армии число небоевых потерь за прошедшую неделю составило десять человек убитыми и восемь ранеными, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов, сообщает 12 октября «Донецкое агентство новостей».

По его словам, украинские солдаты погибают и получают ранения вне боя из-за неуставных взаимоотношений, выполнения боевых задач в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Так, военнослужащие 128-й бригады ВСУ стреляли из миномета калибра 120 мм, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Перед очередным выстрелом солдаты зарядили миномет дважды, в результате миномет разорвало, двое солдат получили контузию, еще двое погибли.

Напомним, ранее в ДНР сообщили, что командир одного из взводов ВС, находясь в состоянии наркотического опьянения, застрелил своего подчиненного и сам взорвался на украинском минном поле.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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