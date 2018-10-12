Идея «диеты» для россиян вскрыла слабость внутренней политики государства

Красногорск, , 18:16 — REGNUM Высказывание бывшего саратовского министра о «диете» для россиян продемонстрировало профессиональную неполноценность чиновника и выявило, что государство не справляется со своей задачей создавать условия для эффективной экономической деятельности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя Московской областной думы Игорь Чистюхин («Справедливая Россия»). Он отметил, что любой чиновник должен давать отчёт своим словам, произносимым публично.

«Если мы возьмём стоимость минимального набора продуктов питания, то есть экономическую категорию, отражающую способность бюджета гарантировать гражданам нижнюю границу обеспечения для покупки продуктов питания, то в Саратове эта сумма на сентябрь составляла 3162, 72 рубля в месяц, в Московской области — 3956, 22 рублей. Кто-то на эту сумму сможет прожить, именно прожить, а не жить. А кому-то этого не хватит для обеспечения жизнеспособности организма. Физиологические возможности у людей разные», — подчеркнул он.

По словам Чистюхина, обе эти суммы не предусматривают возможности полноценного развития человека, и тем более не способны создать достойные условия жизни. Таким образом, задача государства заключается не только в обеспечении граждан ресурсами на жизнь, но в первую очередь, созданием условий для эффективной экономической деятельности населения, что делает людей независимыми от ресурсов государства.

«В этом случае появляется и возможность повышения расходов на социальные нужды для людей, в силу различных причин неспособных обеспечивать себя самостоятельно. Но пока мы с этой задачей не справляемся, отсюда и столь низкие параметры социальных гарантий, и основание для критических высказываний депутата», — заключил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт заявил, что государственная политика в России сводится к сдерживанию роста как зарплат работников, так и потребления населения в целом. В этом заключается главная подоплёка высказывания бывшего саратовского министра о том, что прожиточного минимума достаточно для удовлетворения «минимальных физиологических потребностей» россиянина.

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