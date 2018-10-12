Ставрополь принимает огонь Универсиады-2019

Ставрополь, , 15:41 — REGNUM Очередной этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады — 2019 пройдет в Ставрополе 13 октября. Прибывший из ростовской земли огонь на один день будет помещён на хранение в комплексе Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ), сообщает пресс-служба вуза.

«Ставропольскому ГАУ выпала честь стать отправной точкой городской эстафеты», — говорится в сообщении.

Маршрут эстафеты проложен по улицам Мира, Краснофлотская, Ленина, Ломоносова и Дзержинского, а стартует эстафета в 10:00 от аграрного университета. В качестве факелоносцев в мероприятии примут участие 11 представителей вуза, среди которых есть выдающиеся спортсмены и общественные деятели. А всего по улицам Ставрополя огонь Универсиады пронесут 25 человек. Общая протяженность маршрута составит 4,8 км.

Финальной точкой маршрута станет площадь Ленина. Последним огонь Всемирной зимней универсиады пронесёт губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и на главной площади зажжёт городскую чашу огня. Из Ставрополя огонь отправится в Грозный, где 20 октября состоится следующий этап эстафеты.

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