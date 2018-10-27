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Посёлок «Советский»: Стереть навсегда

Общество

ИА REGNUM публикует фотопроект Натальи Шараповой о старом центре Баку, уходящем в историю

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Посёлок «Советский»: Стереть навсегда
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Разрушенная часть района «Советский»

Наталья Шарапова, 27 октября 2018, 16:00 — REGNUM  

Конец XIX века в Баку, столице Азербайджана, был ознаменован крупномасштабным периодом разведки нефти. Российская Империя привлекала частных инвесторов землями, полными нефтью, и в Баку появились богачи из Европы и Америки. К началу XX века в Баку добывалась почти половина мировой добычи нефти. Нефтяной бум способствовал массовому притоку населения в город, и Баку начал разрастаться вокруг старого центра. Богатые инвесторы строили особняки, не жалея средств. Лучшие европейские архитекторы создавали шедевры, где жили целые поколения, теперь они стёрты с лица города.

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Дом, который бы построен в 1911 году
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Дом, который бы построен в 1911 году
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«Пламенные башни» виднеются за оставшимися домами района
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
«Пламенные башни» виднеются за оставшимися домами района
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Дома тех, кто уже получил квартиру и уехал, быстро сносят
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Дома тех, кто уже получил квартиру и уехал, быстро сносят
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Те, кто согласился на сделку с администрацией, съехали, но многие семьи продолжают ждать решения имущественных вопросов и им пока некуда ехать
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Те, кто согласился на сделку с администрацией, съехали, но многие семьи продолжают ждать решения имущественных вопросов и им пока некуда ехать

Современный Баку всеми силами стремится сохранить титул мировой нефтяной столицы, и похоже, что среди его широких проспектов и грандиозной архитектуры нет места для ностальгии и потёртых артефактов прошлого века. Эта история о районе «Советский», который находится прямо в центре Баку и уже полностью разрушен городской администрацией. Трагедия заключается не только в том, что разрушаются памятники архитектуры, но и в том, что социальные и семейные связи стираются и ломаются.

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Семья, которая получила новое жильё, забирает из старого дома всё до мелочей
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Семья, которая получила новое жильё, забирает из старого дома всё до мелочей
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Мужчина несёт дверную раму. Большинство домов передавались из поколения в поколение, поэтому каждая часть дома имеет воспоминания или может пригодится в новом доме
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Мужчина несёт дверную раму. Большинство домов передавались из поколения в поколение, поэтому каждая часть дома имеет воспоминания или может пригодится в новом доме
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В 90-е годы район считался гангстерским. Люди говорят, что здесь можно было купить все, что захотите, и когда захотите. Кражи были обычным делом, но местные жители утверждают, что бандиты всегда уважали местных и никогда не обижали своих
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
В 90-е годы район считался гангстерским. Люди говорят, что здесь можно было купить все, что захотите, и когда захотите. Кражи были обычным делом, но местные жители утверждают, что бандиты всегда уважали местных и никогда не обижали своих
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Не так много домов оборудованы кондиционерами, поэтому вечером жители выходят на улицу, за глотком свежего воздуха и общением с соседями
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Не так много домов оборудованы кондиционерами, поэтому вечером жители выходят на улицу, за глотком свежего воздуха и общением с соседями
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Дети играют в футбол на улице
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Дети играют в футбол на улице
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Внук торопит деда пойти погулять и принёс ему тапочки
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Внук торопит деда пойти погулять и принёс ему тапочки
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Маленькие жители одного из самых старых домов в районе
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Маленькие жители одного из самых старых домов в районе

Людей выселили, и правительство компенсировало только треть от реальной рыночной стоимости недвижимости в этой части города. В связи с этим, местные жители, коренные бакинцы, вынуждены переезжать в пригород или даже уезжать из города. Некоторые из них рады новым возможностям, другие боятся, что будет только хуже. Но больше всего жители обеспокоены расставанием со своими соседями, которые за годы стали друг другу семьей. Это была уникальная община и, возможно, никогда уже они не смогут построить что-то подобное на новом месте.

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Вид на новостройки с одной из улиц района
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Вид на новостройки с одной из улиц района
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Сапожник, который занимается своим делом уже больше 30 лет
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Сапожник, который занимается своим делом уже больше 30 лет
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Хозяин магазина мелочей в ожидании посетителей
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Хозяин магазина мелочей в ожидании посетителей
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Женщина с арбузом. Местные жители очень гостеприимны; невозможно, чтобы вы ушли без чашки чая или небольшого пира из всего, что у них есть
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Женщина с арбузом. Местные жители очень гостеприимны; невозможно, чтобы вы ушли без чашки чая или небольшого пира из всего, что у них есть
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Коренной бакинец
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Коренной бакинец
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На улице продают банки с консервами на любой вкус
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
На улице продают банки с консервами на любой вкус

У «Советского» богатая история, его дома изменялись, обновлялись и модифицировались хозяевами в разное время. Прогуливаясь по этим улицам, определенно чувствуешь уникальность этого места и начинаешь верить во все легенды о «Советском». Может и правда Сталин прятался в одном из этих домов после побега из Баиловской тюрьмы, а бабушку моего собеседника действительно как-то толкнул плечом сам Владимир Ильич Ленин. Это было чудесное место.

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Жительница района
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Жительница района
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Вещи ждут своего хозяина, чтобы отправиться на новую квартиру
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Вещи ждут своего хозяина, чтобы отправиться на новую квартиру
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Женский салон красоты. В Баку мужчины и женщины обслуживаются отдельно
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Женский салон красоты. В Баку мужчины и женщины обслуживаются отдельно
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Советский район — это лабиринт из разных двориков и закоулков
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Советский район — это лабиринт из разных двориков и закоулков
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По пути с рынка домой
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
По пути с рынка домой
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Разрушенная часть Советского района. Здесь уже прокладывают новое шоссе. Оно будет проходить через весь город и соединит набережную на юге и северную часть Баку
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Разрушенная часть Советского района. Здесь уже прокладывают новое шоссе. Оно будет проходить через весь город и соединит набережную на юге и северную часть Баку
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Дети смотрят из окна своего дома. Некоторые дома в районе находятся в аварийном состоянии, другие хорошо отремонтированы хозяевами
Наталья Шарапова © ИА REGNUM
Дети смотрят из окна своего дома. Некоторые дома в районе находятся в аварийном состоянии, другие хорошо отремонтированы хозяевами

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Читайте ранее в этом сюжете: Жизнь выше гор и неба

regnum author Наталья Шарапова
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