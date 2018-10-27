Посёлок «Советский»: Стереть навсегда

Наталья Шарапова, , 16:00 — REGNUM

Конец XIX века в Баку, столице Азербайджана, был ознаменован крупномасштабным периодом разведки нефти. Российская Империя привлекала частных инвесторов землями, полными нефтью, и в Баку появились богачи из Европы и Америки. К началу XX века в Баку добывалась почти половина мировой добычи нефти. Нефтяной бум способствовал массовому притоку населения в город, и Баку начал разрастаться вокруг старого центра. Богатые инвесторы строили особняки, не жалея средств. Лучшие европейские архитекторы создавали шедевры, где жили целые поколения, теперь они стёрты с лица города.

Современный Баку всеми силами стремится сохранить титул мировой нефтяной столицы, и похоже, что среди его широких проспектов и грандиозной архитектуры нет места для ностальгии и потёртых артефактов прошлого века. Эта история о районе «Советский», который находится прямо в центре Баку и уже полностью разрушен городской администрацией. Трагедия заключается не только в том, что разрушаются памятники архитектуры, но и в том, что социальные и семейные связи стираются и ломаются.

Людей выселили, и правительство компенсировало только треть от реальной рыночной стоимости недвижимости в этой части города. В связи с этим, местные жители, коренные бакинцы, вынуждены переезжать в пригород или даже уезжать из города. Некоторые из них рады новым возможностям, другие боятся, что будет только хуже. Но больше всего жители обеспокоены расставанием со своими соседями, которые за годы стали друг другу семьей. Это была уникальная община и, возможно, никогда уже они не смогут построить что-то подобное на новом месте.

У «Советского» богатая история, его дома изменялись, обновлялись и модифицировались хозяевами в разное время. Прогуливаясь по этим улицам, определенно чувствуешь уникальность этого места и начинаешь верить во все легенды о «Советском». Может и правда Сталин прятался в одном из этих домов после побега из Баиловской тюрьмы, а бабушку моего собеседника действительно как-то толкнул плечом сам Владимир Ильич Ленин. Это было чудесное место.

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