Суд оправдал обвиняемых по делу обрушения здания архива в Кёльне

Кёльн, Германия, , 15:38 — REGNUM Земельный суд в немецком городе Кёльн оправдал троих обвиняемых по делу обрушения здания исторического архива в 2009 году, пишет газета Express.

12 октября судья вынес оправдательный приговор в отношении троих подсудимых — двух сотрудников частной строительной фирмы и сотрудницы кёльнской транспортной компании, на которых была возложена ответственность за обрушение здания из-за нарушений должностных инструкций.

Суд оставил в силе приговор в виде восьми лет лишения свободы условно лишь для четвертого участника дела — одного из руководителей транспортной компании.

Прокуратура требовала года лишения свободы для строителей условно.

Напомним, здание исторического архива в Кёльне рухнуло 3 марта 2009 года из-за ошибок, допущенных при строительстве метро. Под обломками здания погибли два человека, уничтожены бесценные исторические документы. Город оценил ущерб в €1,2 млрд.