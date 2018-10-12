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Суд оправдал обвиняемых по делу обрушения здания архива в Кёльне

Общество

Лишь один человек получил условный срок в 8 месяцев лишения свободы

Кёльн, Германия, 12 октября 2018, 15:38 — REGNUM  Земельный суд в немецком городе Кёльн оправдал троих обвиняемых по делу обрушения здания исторического архива в 2009 году, пишет газета Express.

12 октября судья вынес оправдательный приговор в отношении троих подсудимых — двух сотрудников частной строительной фирмы и сотрудницы кёльнской транспортной компании, на которых была возложена ответственность за обрушение здания из-за нарушений должностных инструкций.

Суд оставил в силе приговор в виде восьми лет лишения свободы условно лишь для четвертого участника дела — одного из руководителей транспортной компании.

Прокуратура требовала года лишения свободы для строителей условно.

Напомним, здание исторического архива в Кёльне рухнуло 3 марта 2009 года из-за ошибок, допущенных при строительстве метро. Под обломками здания погибли два человека, уничтожены бесценные исторические документы. Город оценил ущерб в €1,2 млрд.

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Обрушения зданий
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